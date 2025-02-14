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15:28, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

У звезды реалити-шоу нашли многочисленные опухоли в мозге

У американской звезды реалити-шоу Тедди Мелленкамп нашли опухоли в мозге
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Тедди Мелленкамп

Тедди Мелленкамп. Фото: Andy Kropa / Invision / AP

У известной американской звезды реалити-шоу и ведущей Тедди Мелленкамп нашли многочисленные опухоли в мозге. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Мелленкамп, в последние несколько недель у нее были сильные головные боли. Телезвезда отметила, что, когда боль стала невыносимой, ее госпитализировали.

«После того, как мне сделали КТ и МРТ, доктора обнаружили в моем мозге многочисленные опухоли, которые, как они считают, росли там на протяжении как минимум полугода», — рассказала она.

Ведущая добавила, что в ближайшее время ей проведут операцию и удалят две опухоли. Для ликвидации оставшихся опухолей медики планируют применять лучевую терапию, указала Мелленкамп.

Ранее известная британская телеведущая Джулия Брэдбери, победившая рак груди, рассказала, что поначалу врачи ставили ей неверный диагноз. По словам телезвезды, изначально медики предполагали, что ее опухоль носит доброкачественный характер.

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