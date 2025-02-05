Победившая рак известная телеведущая рассказала о неверном диагнозе

Победившая рак ведущая Брэдбери рассказала, что ей ставили неверный диагноз

Известная британская телеведущая Джулия Брэдбери, победившая рак груди, заявила, что изначально медики ставили ей неверный диагноз. Об этом пишет Express.

Телезвезда отметила, что обнаружила у себя в груди уплотнение, после чего обратилась к доктору. Брэдбери провели две маммографии, однако по ее результатам врачи утверждали, что новообразование носит доброкачественный характер. «И только во время третьего похода к врачу он внезапно предложил: "А давай-ка мы сделаем тебе УЗИ, прежде чем отпустим тебя на год"», — добавила она.

Ультразвуковое исследование показало, что у Брэдбери рак груди. Телеведущая предположила, что если бы не эта процедура, то она могла бы не справиться с болезнью либо ей пришлось бы проходить более тяжелое лечение.

Брэдбери также объяснила, что злокачественную опухоль в ее случае было трудно обнаружить с помощью маммографии, поскольку у нееплотная грудь. «Ультразвук лучше справляется с плотной грудью», — указала она.

Ранее Брэдбери рассказала об изменениях в образе жизни после того, как у нее наступила ремиссия. В частности, телеведущая раскрыла, что отказалась от алкоголя из-за риска рецидива онкологии.