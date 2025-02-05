Победившая рак известная телеведущая рассказала о неверном диагнозе

Известная британская телеведущая Джулия Брэдбери, победившая рак груди, заявила, что изначально медики ставили ей неверный диагноз. Об этом пишет Express.
Телезвезда отметила, что обнаружила у себя в груди уплотнение, после чего обратилась к доктору. Брэдбери провели две маммографии, однако по ее результатам врачи утверждали, что новообразование носит доброкачественный характер. «И только во время третьего похода к врачу он внезапно предложил: "А давай-ка мы сделаем тебе УЗИ, прежде чем отпустим тебя на год"», — добавила она.
Ультразвуковое исследование показало, что у Брэдбери рак груди. Телеведущая предположила, что если бы не эта процедура, то она могла бы не справиться с болезнью либо ей пришлось бы проходить более тяжелое лечение.
Брэдбери также объяснила, что злокачественную опухоль в ее случае было трудно обнаружить с помощью маммографии, поскольку у нееплотная грудь. «Ультразвук лучше справляется с плотной грудью», — указала она.
Ранее Брэдбери рассказала об изменениях в образе жизни после того, как у нее наступила ремиссия. В частности, телеведущая раскрыла, что отказалась от алкоголя из-за риска рецидива онкологии.