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16:20, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

Победившая рак 54-летняя телеведущая рассказала о борьбе с болезнью

Британская ведущая Брэдбери отказалась от алкоголя из-за риска рецидива рака
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Джулия Брэдбери

Джулия Брэдбери. Фото: Keystone Press Agency / Cover Images / Globallookpress.com

Известная британская телеведущая Джулия Брэдбери, победившая рак груди, рассказала о борьбе с болезнью. Ее слова приводит газета The Times.

Брэдбери заявила, что стала регулярно проходить обследования после того, как у нее наступила ремиссия. «Я не была близка к смерти, но смерть смотрела мне прямо в глаза. Поэтому я больше чем когда-либо сосредоточена на своем здоровье. Я (...) соблюдаю диету и каждый день занимаюсь спортом», — раскрыла подробности своей жизни 54-летняя ведущая.

Она также сообщила, что отказалась от алкоголя. Как объяснила Брэдбери, если она начнет употреблять спиртное, то у нее может произойти рецидив рака.

Ранее известная австралийская телеведущая Эдвина Бартоломью рассказала о борьбе с лейкозом. По ее словам, лечение от рака продлится несколько лет.

Джулия Брэдбери прославилась в Великобритании как ведущая документальной программы Countryfile, которая освещает сельскохозяйственные и экологические проблемы. Она также вела передачу Watchdog, посвященную вопросам защиты прав потребителей.

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