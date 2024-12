Известная телеведущая рассказала о борьбе с раком

Ведущая Эдвина Бартоломью заявила, что лечение от рака продлится несколько лет

Известная австралийская телеведущая Эдвина Бартоломью, у которой диагностировали лейкоз, рассказала о борьбе с заболеванием. Подробности лечения от рака она раскрыла в подкасте Something To Talk About.

Бартоломью объяснила, что рак удалось обнаружить на ранней стадии. Она рассказала, что в ходе лечения принимает таблетки дважды в день — в три часа ночи и в восемь часов утра. Ведущая отметила, что терапия против заболевания продлится несколько лет.

Телезвезда добавила, что иногда она забывает о своем диагнозе, однако после этого болезнь проявляется неожиданно. Так, например, недавно Бартоломью тяжело перенесла пневмонию, хотя до этого редко болела. Ведущая призналась, что из-за поставленного ей диагноза отказалась от алкоголя, кофе, сахара и глютена и стала больше заниматься спортом. Кроме того, из-за плохого самочувствия ведущая стала меньше работать.

О том, что у Бартоломью диагностировали рак, стало известно в сентябре. Она объяснила, что обнаруженный у нее лейкоз легко поддается лечению.