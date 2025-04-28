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08:28, 28 апреля 2025Россия

Вопросы об освобождении Курской области захотели включить в ЕГЭ уже со следующего года

В Совфеде предложили включить в ЕГЭ вопросы об освобождении Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вопросы об освобождении Курской области захотели включить в ЕГЭ по истории уже со следующего года. С такой инициативой выступила сенатор Наталия Косихина, передает ТАСС.

В Совфеде считают, что школьники должны знать современную историю, в том числе такие факты как операция «Поток», когда более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу по газовой трубе.

«Полное освобождение Курской области от ВСУ — это долгожданная победа, ставшая возможной благодаря мужеству и героизму наших солдат! Операция "Поток" стала символом мужества и гордости, а Курская операция, на мой взгляд, должна не только войти в учебники истории, но и быть отражена в вопросах ЕГЭ по истории и экзаменах в университетах уже [c 2026 года]», — заключила Косихина.

В субботу, 26 апреля, было официально объявлено о возвращении курского села Горналь — последнего населенного пункта, остававшегося под контролем украинских солдат. Об освобождении Курской области президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

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