Названы три обязательных продукта для здорового завтрака

Диетолог Мартин: Здоровый завтрак должен обязательно включать фрукты

Диетолог Паула Мартин заявила, что здоровый завтрак должен обязательно включать три продукта. Их она назвала в беседе с изданием Instyle.

Как отметила Мартин, на завтрак необходимо употреблять фрукты. «Они содержат клетчатку, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и регулировать усвоение сахара. Также это отличный источник витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Фрукты помогают сбалансировать обмен веществ и улучшить работу кишечника», ─ пояснила специалистка.

Кроме того, диетолог посоветовала есть на завтрак цельнозерновые продукты, поскольку они имеют низкий гликемический индекс, заряжают энергией и помогают контролировать аппетит. Дополнительно включить в утреннее меню стоит молочные продукты. Если их сочетать с цельнозерновыми хлопьями и фруктами, то получится питательный и сытный завтрак, заключила Мартин.

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