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11:30, 24 апреля 2025Забота о себе

Объяснена опасность быстрого приема пищи и разговоров во время еды

Гастроэнтеролог Чавес предупредил о метеоризме из-за разговоров во время еды
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог Карлос Борхес Чавес заявил, что быстрый прием пищи и разговоры во время еды могут привести к проблемам со здоровьем. Опасность этих привычек он раскрыл в беседе с изданием Sapo.

«Когда мы быстро едим или разговариваем во время еды, мы бессознательно заглатываем воздух. Он должен будет где-то выйти: либо обратно наверх в виде отрыжки, либо вниз в виде метеоризма», ─ предупредил Чавес.

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Солидарен с ним и диетолог Хосе Камолас, высказавший аналогичное мнение и добавивший, что еще одним негативным последствием этих привычек является затруднение процесса пищеварения. Дело в том, что когда человек ест быстро, то плохо прожевывает пищу. В результате в желудок попадают большие куски, поэтому органу приходится выполнять еще и функцию зубов, объяснил он.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Бережная посоветовала никогда не пропускать завтрак. По ее словам, в противном случае увеличится риск развития ожирения.

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