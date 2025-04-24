Объяснена опасность быстрого приема пищи и разговоров во время еды

Гастроэнтеролог Чавес предупредил о метеоризме из-за разговоров во время еды

Гастроэнтеролог Карлос Борхес Чавес заявил, что быстрый прием пищи и разговоры во время еды могут привести к проблемам со здоровьем. Опасность этих привычек он раскрыл в беседе с изданием Sapo.

«Когда мы быстро едим или разговариваем во время еды, мы бессознательно заглатываем воздух. Он должен будет где-то выйти: либо обратно наверх в виде отрыжки, либо вниз в виде метеоризма», ─ предупредил Чавес.

Солидарен с ним и диетолог Хосе Камолас, высказавший аналогичное мнение и добавивший, что еще одним негативным последствием этих привычек является затруднение процесса пищеварения. Дело в том, что когда человек ест быстро, то плохо прожевывает пищу. В результате в желудок попадают большие куски, поэтому органу приходится выполнять еще и функцию зубов, объяснил он.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Бережная посоветовала никогда не пропускать завтрак. По ее словам, в противном случае увеличится риск развития ожирения.