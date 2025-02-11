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17:26, 11 февраля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о неожиданном последствии пропуска завтрака

Гастроэнтеролог Бережная: Пропуск завтрака может вызвать ожирение
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Если человек не завтракает, то в перспективе это может привести к ожирению, рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная. О неожиданном последствии пропуска утреннего приема пищи врач предупредила россиян в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, организм человека тратит энергию даже во сне и, если человек не завтракает, сразу после пробуждения начинает тратить мышечную ткань. «Жировую он начинает накапливать, прятать дальше, возможность ее расщепления уменьшается. То есть это вот такой путь к ожирению», — объяснила последствия пропуска завтрака Бережная.

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Гастроэнтеролог добавила, что у людей, которые не завтракают, часто меняются пищевые привычки: они часто перекусывают и едят неполезную еду, богатую быстрыми углеводами. Доктор предупредила, что это может грозить нарушениями основного обмена, а также слабостью, сонливостью и утомляемостью.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов назвал способ побороть привычку есть сладости. По его словам нужно постепенно заменять их более полезными продуктами, например фруктами и орехами.

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