В Сенате мирную инициативу Трампа назвали признаком слабости США

Сенатор Шумер: Мирная инициатива Трампа по Украине демонстрирует слабость США

Мирная инициатива американского президента Дональда Трампа по Украине демонстрирует слабость США. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, передает Politico.

«Хуже всего тот факт, что это признак того, что Соединенные Штаты слабы», — заявил сенатор.

По словам Шумера, внешняя политика действующей администрации может стать сигналом для таких стран, как Иран и Китай — что если «вы встанете и будете задирать Трампа, то добьетесь своего».

По данным издания, сенатор-республиканец от штата Айова Чак Грассли также раскритиковал усилия американского лидера по урегулированию конфликта, призвав ввести новые санкции против России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться мирной инициативой президента США Дональда Трампа для усиления Киева. По словам главы МИД, США добиваются прекращения огня, а не победы Украины.