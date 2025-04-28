Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:28, 28 апреля 2025Мир

В Сенате мирную инициативу Трампа назвали признаком слабости США

Сенатор Шумер: Мирная инициатива Трампа по Украине демонстрирует слабость США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Мирная инициатива американского президента Дональда Трампа по Украине демонстрирует слабость США. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, передает Politico.

«Хуже всего тот факт, что это признак того, что Соединенные Штаты слабы», — заявил сенатор.

По словам Шумера, внешняя политика действующей администрации может стать сигналом для таких стран, как Иран и Китай — что если «вы встанете и будете задирать Трампа, то добьетесь своего».

По данным издания, сенатор-республиканец от штата Айова Чак Грассли также раскритиковал усилия американского лидера по урегулированию конфликта, призвав ввести новые санкции против России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться мирной инициативой президента США Дональда Трампа для усиления Киева. По словам главы МИД, США добиваются прекращения огня, а не победы Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разговор Трампа с Зеленским в Ватикане описали двумя словами

    На российской трассе в ДТП с грузовиком пострадали 11 ехавших в Москву пассажиров автобуса

    Учительница несколько раз занялась сексом с учеником у себя дома

    Британский политик захотел стать новым Обамой

    Подруга похищенной чеченки Седы Сулеймановой высказалась о ее возможной судьбе

    В отношении россиянина возбудили дело за сокрытие данных о террористе

    Девушка пришла в ярость из-за сообщения мастера после эпиляции

    Россиянка побывала на Кубе и раскрыла размер средней зарплаты в стране

    Путин поблагодарил подразделения армии КНДР за участие в боях с ВСУ в Курской области

    Илон Маск чипировал первого в мире человека с БАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости