В Турции признали необходимость снять санкции с России

РИА: Турция выиграет от отмены антироссийских санкций в банковской сфере

Отмена антироссийских санкций в банковской сфере сыграла бы на руку Турции. Такое решение становится необходимостью, так как может стимулировать развитие банковских и торговых отношений, сообщил в разговоре с РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

В стране возникли трудности с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в середине 2024 года из-за опасения вторичных санкций.В марте 2025-го представитель одного из филиалов госбанка Ziraat заявил агентству, что турецкие госбанки все еще не открывают рублевые счета и проблемы с переводами между государствами остаются.

«Это [отмена ограничений] может способствовать увеличению инвестиций и укреплению экономических связей между Россией и Турцией, да и в регионе в целом. К сожалению, пока проблема остается», — подчеркнул дипломатический источник.

Ранее агентство Reuters сообщало, что план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, предполагает снятие санкций с России. В ответ Украина и Европа предложили делать это постепенно по достижении прекращения огня.