Запад захотел снять санкции с России

Reuters: План США по Украине предполагает снятие санкций с России

План по урегулированию конфликта на Украине, предложенный спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, предполагает снятие санкций с России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

«Санкции против России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты», — сообщается в публикации.

По данным агентства, Украина и Европа в ответном документе также предложили постепенно снимать санкционные ограничения с России после достижения прекращения огня.

Агентство также сообщило, что предложение США по урегулированию предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области.