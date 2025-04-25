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12:57, 25 апреля 2025Мир

Запад захотел снять санкции с России

Reuters: План США по Украине предполагает снятие санкций с России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

План по урегулированию конфликта на Украине, предложенный спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, предполагает снятие санкций с России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

«Санкции против России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты», — сообщается в публикации.

По данным агентства, Украина и Европа в ответном документе также предложили постепенно снимать санкционные ограничения с России после достижения прекращения огня.

Агентство также сообщило, что предложение США по урегулированию предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области.

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