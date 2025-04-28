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08:20, 28 апреля 2025Экономика

Слабость доллара дала шанс другой популярной валюте

NYT: Непредсказуемость Трампа повысила привлекательность евро
Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Перетряска глобальной торговой системы президентом США Дональдом Трампом поставила под сомнение надежных доллара и открыла окно возможностей для евро. Об этом предупредило издание The New York Times.

Оно напомнило, что многие эксперты сомневаются в том, что неопределенность, вызванная непредсказуемой торговой политикой Вашингтона, рассеется в ближайшее время. Между тем, чиновники ЕС увидели в этом потенциал для привлечения инвесторов в европейские активы: от евро до рынка облигаций. А одним из свидетельств того, что средства уже потекли в экономику ЕС стало то, что с начала апреля евро вырос на 5,4 процента по отношению к доллару, превысив отметку в 1,13 доллара — самый высокий уровень с конца 2021 года. Как отметила экономист из Массачусетского технологического института Кристин Дж. Форбс, в отношении Европы наблюдается большой энтузиазм.

Предполагается, что евро станет одним из трех активов, внимание к которым будет расти по мере того, как инвесторы будут уходить из доллара. Два других, это золото, цена которого резко выросла, превысив 3300 долларов за тройскую унцию, а также швейцарский франк, который вырос почти на семь процентов по отношению к доллару.

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Кроме того, для инвесторов наиболее многообещающей выглядит перспектива выпуска Германией дополнительных государственных облигаций на почти триллион евро. Эти ценные бумаги считаются самыми безопасными активами, номинированными в евро.

Ранее сообщалось, что Трамп всего за 100 дней смог довести доллар до худших показателей за полвека. Индекс американской валюты утратил почти девять процентов в период с 20 января по 25 апреля.

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