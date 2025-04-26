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06:06, 26 апреля 2025Экономика

Трамп довел доллар до худших показателей за полвека в первые сто дней президентства

Bloomberg: Трамп довел доллар до худших показателей за 52 года в первые сто дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп довел доллар до худших показателей за полвека в первые сто дней нахождения у власти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Индекс американской валюты потерял почти девять процентов в период с 20 января по 25 апреля. Это худший показатель за первые сто дней президентства за 52 года, со времен Ричарда Никсона, когда Соединенные Штаты отказались от золотого стандарта и перешли на свободный обменный курс.

Издание отмечает, что в последние десятилетия первые сто дней нового лидера США обычно сопровождались укреплением доллара. С 1973 по 2021 годы его средняя доходность составляла около 0,9 процента.

Торговая война, развязанная Трампом, побудила инвесторов вкладываться в активы за пределами страны, что способствовало ослаблению доллара, укреплению других валют и подорожанию золота. Евро, швейцарский франк и японская иена прибавили более восьми процентов по отношению к доллару.

Политические инициативы Трампа также увеличили риск рецессии в США в сочетании с повторным ускорением инфляции, ограничив масштабы потенциального снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, отмечает издание.

В середине апреля издание «Коммерсантъ» писало, что политика президента США напугала мировых инвесторов, которые стали уходить из долларовых активов.

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