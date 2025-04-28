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06:42, 28 апреля 2025Мир

Разговор Трампа с Зеленским в Ватикане описали двумя словами

Сенатор Грин описала встречу Трампа с Зеленским в Ватикане фразой «все кончено»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Сенатор Конгресса США и республиканка Марджори Тейлор Грин описала минувшую встречу американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского двумя словами. Она опубликовала эту фразу в соцсети X, сопроводив ее фотографией встречи двух политиков.

«Все кончено», — написала конгрессвумен.

На фото лидеры США и Украины сидят в пустом зале на двух близко придвинутых стульях и что-то обсуждают, наклонившись друг к другу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским прошла хорошо, Вашингтон будет наблюдать за развитием событий в ближайшие дни. Он отметил, что этот диалог был гораздо спокойнее, чем перепалка в Овальном кабинете Белого дома.

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