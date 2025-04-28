Российского военного осудили на четыре года за попытку сбыть наркотики

В Барнауле суд дал 4 года военному, планировавшему сбывать наркотики

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы военнослужащего Александра Попова, планировавшего сбывать наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, Попов в Telegram договорился с неустановленным лицом о покупке крупной партии запрещенных веществ для последующей расфасовки и сбыта через закладки в Алтайском крае. Мужчина забрал наркотики, но его задержали полицейские.

Ранее этот же суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военнослужащего Кирилла Албатовского за хранение наркотика.