Российский военный получил три года условно за хранение наркотика

В Барнауле военному дали условный срок за хранение наркотика

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военнослужащего Кирилла Албатовского за хранение наркотика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, военный в Telegram купил запрещенные вещества, оплатил переводом и получил информацию о месте нахождения закладки. Он забрал наркотик и хранил при себе, пока сотрудник полиции не нашел его в ходе личного досмотра.

Отмечается, что Албатовскому назначен трехлетний испытательный срок. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что Кущевский районный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы контрактника из Свердловской области за попытку незаконно сбыть оружие, вывезенное из зоны специальной военной операции.