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11:44, 29 мая 2024Силовые структуры

Российскому военному дали 3,5 года за попытку сбыть оружие из зоны СВО

Под Краснодаром военного осудили на 3,5 года за попытку сбыть оружие из зоны СВО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кущевский районный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы контрактника из Свердловской области за попытку незаконно сбыть оружие, вывезенное из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, пункта «а» части 5 статьи 222 («Покушение на незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2023 года военный находился в зоне СВО. Там он получил от неустановленного лица автоматическую винтовку с пристегнутым пустым магазином, автомат модели АК-74 и три магазина к винтовкам. Этот арсенал он упаковал и спрятал в раме под кузовом грузового автомобиля. На нем осужденный уехал в Краснодарский край, чтобы сбыть оружие. Однако грузовик остановили. Сотрудники ФСБ нашли и изъяли все спрятанное.

Ранее в московском парке на Мосфильмовской улице обнаружили чемодан с раритетным оружием.

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      Екатерина Кашурникова
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