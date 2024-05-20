В российском парке обнаружили чемодан с раритетным оружием

В московском парке обнаружили чемодан с раритетным оружием

В парке на Мосфильмовской улице обнаружили чемодан с раритетным оружием. Об этом сообщает Telegram-канале «112».

По данным канала, в полицию сообщили о подозрительном предмете. В результате силовики нашли в чемодане четыре пистолета Walther и один Borchardt-Luger 1900-1908 годов. Также в чемодане лежало более 300 патронов к ним. Сейчас правоохранители пытаются установить владельца чемодана. Следователи возбудили уголовное дело по статье 222 («Незаконное оборота огнестрельного оружия») УК РФ.

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