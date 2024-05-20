Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 20 мая 2024Силовые структуры

В российском парке обнаружили чемодан с раритетным оружием

В московском парке обнаружили чемодан с раритетным оружием

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В парке на Мосфильмовской улице обнаружили чемодан с раритетным оружием. Об этом сообщает Telegram-канале «112».

По данным канала, в полицию сообщили о подозрительном предмете. В результате силовики нашли в чемодане четыре пистолета Walther и один Borchardt-Luger 1900-1908 годов. Также в чемодане лежало более 300 патронов к ним. Сейчас правоохранители пытаются установить владельца чемодана. Следователи возбудили уголовное дело по статье 222 («Незаконное оборота огнестрельного оружия») УК РФ.

Ранее в Москве супругов обвинили в краже сейфа с 91 миллионом рублей из офиса компании.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили французскими ракетами по пригороду Луганска. Горит жилой дом

      В Иране назвали причину крушения вертолета президента Раиси

      Девушка отправила на свою работу сестру-близнеца и чудом избежала увольнения

      Медведев заявил о страхе Зеленского перед конкуренцией на выборах

      Суд арестовал изнасиловавшего 15-летнюю россиянку на юге Москвы

      Внешность Кейт Мосс на фото папарацци описали фразой «снова принимает наркотики»

      В Китае зафиксировали рекордный отток капитала

      В России оценили ситуацию с ценами на автозапчасти

      В «Правом секторе» раскритиковали назначение командующего ВСУ

      В Крыму женщина-«ждун» ВСУ прокричала «смерть москалям» и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше