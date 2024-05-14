Супруги украли сейф с 91 миллионом рублей из офиса московской компании

Прокуратура Москвы: супруги украли сейф с 91 млн руб из офиса компании

В Москве супругов обвинили в краже сейфа с 91 миллионом рублей из офиса компании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, 27-летняя женщина, работающая в частной компании, взяла ключи от хранилища и передала их 25-летнему мужу. Тот пришел в помещение, нашел сейф, но не смог его открыть полученными ключами. Тогда мужчина уложил металлический ящик в захваченный с собой чемодан и выкатил его из офиса. Момент совершения кражи сняли видеокамеры, установленные внутри здания.

В прокуратуре предоставили «Ленте.ру» запись. На кадрах виден обвиняемый, он катит чемодан по офису, а затем вывозит его на улицу.

Закрытый сейф вместе с деньгами нашли у супругов дома. Им предъявлено обвинение по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Суд отправил мужа в СИЗО, а жену под домашний арест.

14 мая сообщалось, что на Урале ранее судимый 40-летний работник вагона-ресторана в поезде №128 «Екатеринбург-Приобье» украл с банковской карты 47-летнего пассажира из ХМАО более двух миллионов рублей.