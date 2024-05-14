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09:41, 14 мая 2024Силовые структуры

Работник ресторана в поезде похитил два миллиона рублей с карты россиянина

На Урале рецидивист в поезде украл 2 млн рублей с банковской карты жителя ХМАО

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На Урале ранее судимый 40-летний работник вагона-ресторана в поезде №128 «Екатеринбург-Приобье» украл с банковской карты 47-летнего пассажира из ХМАО более двух миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному Округу.

По данным правоохранителей, рецидивист обратил внимание на мужчину, который угощал соседей алкоголем в вагоне-ресторане и расплачивался за все угощения своей картой. Выбрав момент злоумышленник незаметно выкрал банковскую карту потерпевшего и позже, во время остановки в Нижнем Тагиле, обналичил в одном из банкоматов вокзала один миллион 800 тысяч рублей. На другой станции он повторил операцию. Там, в Челябинске грабитель снял с карты еще 300 тысяч рублей, а затем выбросил банковскую карту.

По информации оперативников, пострадавший обнаружил пропажу только утром, когда поезд прибыл в Екатеринбург. Он рассказал, что во время поездки у него разрядился телефон, а зарядить его получилось только на вокзале. Как только его мобильный включился, мужчина получил смс-уведомления о снятии денег от банка. Тогда он обратился в полицию. Полицейские восстановили события минувшей ночи, посмотрели камеры наблюдения и обнаружили грабителя. Его задержали. Фигурант признался, что не успел потратить деньги. Он вернул похищенное оперуполномоченным.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде на основании части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Волгограде группа неизвестных напала на участника СВО. Они украли мобильный телефон и банковскую карту мужчины. Через какое-то время с банковской карты пострадавшего сняли более трех миллионов рублей.

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      Анна Габай
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