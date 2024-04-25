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15:17, 25 апреля 2024Силовые структуры

После ограбления участника СВО возбудили уголовное дело

В Волгограде следователи возбудили дело после ограбления участника СВО

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело после ограбления 43-летнего участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 161 УК РФ («Грабеж»). В ведомстве рассказали, что установили личность одного из нападавших. Им оказался 17-летней житель Волгограда. Правоохранители уже подготовили ходатайство о его аресте.

По версии следствия, в ночь на 1 апреля на улице Краснополянской группа неизвестных напала на участника СВО. Они украли мобильный телефон и банковскую карту мужчины. Через какое-то время с банковской карты пострадавшего сняли более трех миллионов рублей.

Ранее пьяный турист прикурил от Вечного огня в Волгограде и осквернил память о ветеранах.

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