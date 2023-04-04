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12:25, 4 апреля 2023Путешествия

Россиянин прикурил от Вечного огня и осквернил память о ветеранах

«КП»: прикурившего от Вечного огня туриста задержали в Волгограде

Кадр: ГУ МВД по Волгоградской области

Пьяный турист прикурил от Вечного огня в Волгограде и осквернил память о ветеранах. Об этом «Комсомольской правде» («КП») рассказали в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в российском городе в воскресенье, 2 апреля. Отмечается, что 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил прикурить сигарету от Вечного огня, который расположен на братской могиле на Аллее Героев.

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Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, и россиянина практически сразу задержали сотрудники полиции. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время турист находится под административным арестом. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, до года исправительных работ или до трех месяцев ареста.

Ранее сообщалось, что пассажир израильской авиакомпании El Al, поддавшийся соблазну закурить в самолете, случайно устроил пожар на борту. Докурив сигарету, мужчина решил потушить ее в мусорном ведре с туалетной бумагой и салфетками. В результате в уборной произошло возгорание и сработала дымовая сигнализация.

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Фариза Бацазова
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