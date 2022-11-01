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17:03, 1 ноября 2022Путешествия

Пассажир самолета поддался соблазну закурить на борту и поджег туалет

The Thaiger: пассажир авиакомпании El Al закурил в самолете и устроил пожар на борту

Фото: Paul Hanna / Reuters

Пассажир израильской авиакомпании El Al, поддавшийся соблазну закурить в самолете, случайно устроил пожар на борту. Об этом пишет The Thaiger.

По данным издания, инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Тель-Авива в Бангкок. Докурив сигарету, житель Израиля решил потушить ее в мусорном ведре с туалетной бумагой и салфетками.

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В результате в уборной произошло возгорание и сработала дымовая сигнализация. Бортпроводники и пилот воздушного судна оперативно отреагировали на ситуацию и потушили пожар с помощью огнетушителей.

Поскольку самолету и другим туристам не был причинен ущерб, представители авиакомпании решили не привлекать к делу правоохранителей. При этом устроившему пожар пассажиру грозит судебный иск по возвращении в Израиль.

Ранее в сентябре летевшего на Бали пассажира авиакомпании Jetstar сняли с рейса после того, как он решил покурить на борту. Его попутчиков возмутило, что из-за вредной привычки мужчины им пришлось ждать вылета несколько часов.

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Фариза Бацазова
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