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Летевший на Бали пассажир нарушил запрет на борту и возмутил попутчиков

Пассажир Jetstar задержал рейс на Бали из-за желания покурить и попал на видео

Кадр: @sineadmerrett / TikTok

Летевшего на Бали пассажира авиакомпании Jetstar сняли с рейса после того, как он решил покурить на борту. Нарушивший запрет мужичина попал на видео в TikTok, на него обратило внимание издание New York Post.

Отмечается, что рейс из Мельбурна на Бали был задержан из-за пассажира, решившего скоротать время до полета за курением на борту. Его попутчиков возмутило, что в том числе из-за вредной привычки мужчины им пришлось ждать вылета несколько часов. По их словам, сперва рейс задержали, а затем туристы ждали, когда нарушителя выведет полиция.

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Автор видео сообщила, что просидела в самолете по меньшей мере четыре часа, прежде чем он наконец отправился на Бали. «Этот парень думает, что задержка рейса означает, что он может закурить на борту, — подписала она ролик. — Теперь тебе не видать отдыха на Бали».

Представитель Jetstar заявил, что нарушителя в итоге сняли с рейса. «Безопасность является нашим главным приоритетом, наша политика запрета курения строго соблюдается», — добавили в авиакомпании.

Ранее в сентябре сообщалось, что пассажира сняли с рейса из Филадельфии в Даллас после того, как он устроил скандал с расистскими и гомофобными оскорблениями.

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Фариза Бацазова
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Летевший на Бали пассажир нарушил запрет на борту и возмутил попутчиков
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