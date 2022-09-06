Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Пассажир устроил скандал с расистскими оскорблениями в самолете и лишился работы

Пассажир самолета лишился работы из-за гомофобных оскорблений в адрес попутчиков

С рейса из Филадельфии в Даллас сняли пассажира, который устроил скандал с расистскими и гомофобными оскорблениями. Инцидент попал на видео, его публикует New York Post.

На размещенных в сети кадрах видно, как Закари Истерли (Zachary Easterly) ходит по салону самолета в поисках своей сумки и выкрикивает нецензурные ругательства в адрес пассажиров и стюардесс. «Я белый мужчина, который выбрал себе черную сумку, потому что я расист. Моя ручная кладь лучше, чем большинство из вас может себе позволить», — говорит он. Направляясь к выходу, Истерли обозвал попутчиков «либеральными ублюдками» и призвал «разбить этот чертов самолет».

В результате Истерли, работающий инженером-химиком в фармацевтической компании GlaxoSmithKline, лишился работы — видео, выложенное в сеть, оказалось в распоряжении работодателя.

«В GSK приветствуется разнообразие, равенство и инклюзивность. Мы поддерживаем равные возможности для всех людей и выступаем против дискриминационного поведения», — говорится в заявлении компании.

Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.