Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:31, 25 мая 2025Интернет и СМИ

Брат Дани Милохина перестал работать сексологом и начал продавать свои фотографии

Брат Милохина Илья начал продавать свои обнаженные фотографии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Брат популярного TikTok-блогера Дани Милохина Илья перестал работать сексологом и начал продавать свои обнаженные фотографии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 24-летний Илья Милохин предлагает доступ к такому контенту за две тысячи рублей, а за семь тысяч рублей предоставляет VIP-доступ.

Ранее Милохин позиционировал себя как сексолог, эзотерик и астропсихолог с опытом более пяти лет. За консультацию он брал восемь тысяч рублей.

В марте стало известно, что Даня Милохин одержал победу во втором боксерском поединке в карьере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в Курской области

    В России высказались о юридическом роспуске СССР

    В США раскрыли неприятные для Украины последствия удара по Одессе

    Стало известно о нападении на российское посольство с помощью дрона

    США захотели вывести войска из одной страны

    Алиев высказался о предоставлении гуманитарной помощи Украине

    Минобороны заявило о завершении обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000»

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    «Спартак» лишился 100 миллионов рублей из-за «Зенита»

    Россиянка раскрыла способ отдохнуть в Сочи «дешево и сердито»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости