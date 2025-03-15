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22:42, 15 марта 2025Спорт

Милохин выиграл второй боксерский бой подряд

Блогер Даня Милохин победил Жосана и выиграл второй боксерский бой подряд
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский блогер Даня Милохин одержал победу во втором боксерском поединке в карьере. Об этом сообщается на сайте лиги, под эгидой которого проходил поединок.

22-летний спортсмен выиграл нокаутом у молдавского блогера Василе Жосана. Поединок завершился в четвертом раунде.

16 февраля Милохин одержал победу в дебютном боксерском поединке. Соперником россиянина был блогер из Индии Аджмал Хан. Бой, который прошел в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае, завершился техническим нокаутом в первом раунде. Милохин вышел на поединок с российским флагом и под гимн страны.

Милохин покинул Россию в сентябре 2023 года на фоне слухов о его призыве на срочную службу. С подобной инициативой выступили, в частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев.

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