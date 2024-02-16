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23:24, 16 февраля 2024Спорт

Милохин одержал победу в дебютном боксерском поединке

Блогер Милохин победил в дебютном боксерском поединке нокаутом в первом раунде
Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер Даня Милохин одержал победу в дебютном боксерском поединке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соперником 22-летнего россиянина был блогер из Индии Аджмал Хан. Бой, который прошел в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае, завершился техническим нокаутом в первом раунде. Милохин вышел на поединок с российским флагом и под гимн страны.

«Простите, я хотел продлить бой и добить его в третьем раунде, не ожидал, что все закончится так быстро», — сказал Милохин после схватки.

Ранее Милохин признался, что желает стать профессиональным бойцом ММА. «Мне хочется в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)», — заявил он.

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      Андрей Стрельцов
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