Милохин заявил о желании провести бой с братом Нурмагомедова

Блогер Даня Милохин заявил о желании провести бой с братом Хабиба Нурмагомедова

Популярный российский блогер Даня Милохин сообщил, что хочет провести бой с братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом желании он рассказал в интервью для YouTube-канала «Мадонна Мур».

Милохин признался, что хочет стать профессиональным бойцом. «Мне хочется в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиба Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — заявил блогер.

Он добавил, что последние несколько месяцев усердно тренируется. «Когда у меня реально это получится (стать бойцом — прим. «Ленты.ру»), хотя многие, я уверен, не будут верить, будут как-то скептически относиться к этому, я думаю, я смогу что-то показать и удивить людей», — заключил Милохин.

В том же интервью Милохин высказался об отношении россиян к нему. По словам тиктокера, многие люди возненавидели его за то, что он спел гимн Украины во время стрима с блогером и своим другом Артуром Бабичем.

Милохин улетел из России осенью 2022 года. Некоторое время он жил в США, затем переехал в ОАЭ. В сентябре 2023 года блогер вернулся в Москву. Через несколько дней после этого Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать тиктокера на срочную службу в Вооруженные силы России. Вскоре после этого Милохин улетел обратно в ОАЭ.