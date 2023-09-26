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16:20, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Даня Милохин раскрыл причину ненависти к нему россиян

Блогер Милохин заявил, что в РФ его ненавидят за исполнение гимна Украины

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер Даня Милохин заявил, что россияне возненавидели его за то, что он спел гимн Украины во время стрима с блогером и своим другом Артуром Бабичем. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».

На вопрос интервьюера о том, что побудило россиян плохо относиться к нему, Милохин ответил, что причиной мог стать спетый им в прямом эфире гимн Украины. «Это звучало так себе. [Как то], на что можно довольно-таки [сильно] обижаться», — признал он.

Блогер раскрыл, что перед этим в ходе трансляции он спел отрывок из гимна России. Следом он решил исполнить украинский гимн в поддержку Бабича, который является украинцем, пояснил тиктокер. Однако, по словам Милохина, зрители обрезали трансляцию так, что в ролик попало только исполнение им отрывка из украинского гимна.

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Тиктокер подчеркнул, что если бы знал, какие последствия вызовет исполнение им отрывка из украинского гимна, то не совершил бы подобного поступка.

Милохин исполнил отрывок из государственного гимна Украины в 2022 году. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать Милохина иноагентом. Позднее в Генпрокуратуру и Следственный комитет обратился ветеран Афганистана Роман Джамалуев с предложением запретить тиктокеру въезд в Россию.

В сентябре стало известно, что Милохин вернулся в Москву из Дубая, где он ранее поселился. Через несколько дней глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать блогера на срочную службу в Вооруженные силы России. Вскоре после этого тиктокер улетел из России обратно в ОАЭ.

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    Мария Большакова
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