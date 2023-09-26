Даня Милохин раскрыл причину ненависти к нему россиян

Блогер Милохин заявил, что в РФ его ненавидят за исполнение гимна Украины

Блогер Даня Милохин заявил, что россияне возненавидели его за то, что он спел гимн Украины во время стрима с блогером и своим другом Артуром Бабичем. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».

На вопрос интервьюера о том, что побудило россиян плохо относиться к нему, Милохин ответил, что причиной мог стать спетый им в прямом эфире гимн Украины. «Это звучало так себе. [Как то], на что можно довольно-таки [сильно] обижаться», — признал он.

Блогер раскрыл, что перед этим в ходе трансляции он спел отрывок из гимна России. Следом он решил исполнить украинский гимн в поддержку Бабича, который является украинцем, пояснил тиктокер. Однако, по словам Милохина, зрители обрезали трансляцию так, что в ролик попало только исполнение им отрывка из украинского гимна.

Тиктокер подчеркнул, что если бы знал, какие последствия вызовет исполнение им отрывка из украинского гимна, то не совершил бы подобного поступка.

Милохин исполнил отрывок из государственного гимна Украины в 2022 году. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать Милохина иноагентом. Позднее в Генпрокуратуру и Следственный комитет обратился ветеран Афганистана Роман Джамалуев с предложением запретить тиктокеру въезд в Россию.

В сентябре стало известно, что Милохин вернулся в Москву из Дубая, где он ранее поселился. Через несколько дней глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать блогера на срочную службу в Вооруженные силы России. Вскоре после этого тиктокер улетел из России обратно в ОАЭ.