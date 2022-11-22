Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:00, 22 ноября 2022Интернет и СМИ

Милохина попросили признать иноагентом

Генпрокуратуру попросили признать блогера Даню Милохина иноагентом

Фото: Dmitry Rogulin / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России признать блогера Даню Милохина иноагентом. Об этом сообщает издание Shot в Telegram-канале.

Соответствующее письмо Бородин направил генпрокурору Игорю Краснову. «У Милохина было множество путей для развития в России, но он сделал свой выбор, сбежав за границу», — говорится в послании, которое оказалось в распоряжении издания.

Ранее сообщалось, что Милохин попытался спеть государственный гимн Украины в прямом эфире. Блогер хотел исполнить гимн во время трансляции в Twitch-канале, но не продвинулся дальше первой строчки.

В октябре стало известно, что Милохин оформил визу в США, чтобы встретиться с друзьями из команды Dream Team и снять совместные ролики. При этом слухи об эмиграции из России он опроверг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
Россия сократила производство стали
Ведущая «Дома-2» оценила перспективу покинуть шоу
Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.