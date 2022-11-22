Милохина попросили признать иноагентом

Генпрокуратуру попросили признать блогера Даню Милохина иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России признать блогера Даню Милохина иноагентом. Об этом сообщает издание Shot в Telegram-канале.

Соответствующее письмо Бородин направил генпрокурору Игорю Краснову. «У Милохина было множество путей для развития в России, но он сделал свой выбор, сбежав за границу», — говорится в послании, которое оказалось в распоряжении издания.

Ранее сообщалось, что Милохин попытался спеть государственный гимн Украины в прямом эфире. Блогер хотел исполнить гимн во время трансляции в Twitch-канале, но не продвинулся дальше первой строчки.

В октябре стало известно, что Милохин оформил визу в США, чтобы встретиться с друзьями из команды Dream Team и снять совместные ролики. При этом слухи об эмиграции из России он опроверг.