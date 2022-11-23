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14:45, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

Дане Милохину попросили запретить въезд в Россию

Генпрокуратуру и СК попросили запретить Милохину въезд в РФ за исполнение гимна Украины

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Общественник, подполковник в отставке и ветеран Афганистана Роман Джамалуев направил в Следственный комитет России и Генпрокуратуру России письмо с просьбой запретить блогеру Дане Милохину въезд в Россию. Об этом сообщает издание Mash в Telegram.

По данным издания, Джамалуев выразил недовольство стримом блогера, в котором он пытался исполнить гимн Украины. По мнению общественника, Милохин оскорбляет россиян выходками и транслирует непатриотичную позицию.

22 ноября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать блогера Даню Милохина иноагентом.

Ранее в ноябре сообщалось, что Милохин со своим коллегой Артуром Бабичем попытались исполнил государственный гимн Украины на стриме. Блогерам удалось пропеть лишь первую строчку гимна.

В настоящее время Милохин находится в США. В октябре он пояснил, что оформил визу в Штаты, чтобы встретиться с друзьями из команды Dream Team и снять совместные ролики. Он опроверг слухи о том, что собирается переехать из России.

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Денис Савосин
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