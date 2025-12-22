Реклама

12:48, 22 декабря 2025Интернет и СМИ

Милохин показал фотографии в форме доставщика еды

Живущий в Дубае блогер Даня Милохин опубликовал свои фото в форме курьера
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @danya_milokhin

Популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин, ранее рассказавший, что он начал работать в службе доставки еды в Дубае, показал свои фото в форме курьера. Снимками он поделился в Telegram-канале.

На фото Милохин позирует на велосипеде; на нем надета фирменная футболка и кепка компании, которая продает готовые блюда. На плече у блогера висит черная курьерская сумка. «Зато в Дубае! Не стесняйтесь зарабатывать, ребята», — написал тиктокер.

В комментариях подписчики Милохина задались вопросом, действительно ли он устроился работать доставщиком еды. Некоторые предположили, что публикация блогера является рекламной, другие же сочли этот пост шуткой.

В ноябре Милохин заявил, что работает в ОАЭ курьером и таксистом. Он не уточнил, были ли эти утверждения шуткой.

Блогер покинул Россию в сентябре 2023 года. Это произошло на фоне слухов о призыве Милохина на срочную службу.

