Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:56, 19 сентября 2025Культура

Дочь Волочковой отказалась от общения с балериной

Балерина Волочкова заявила, что мать и дочь отказались от общения с ней
Ольга Коровина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что дочь Ариадна и мать Тамара больше с ней не общаются. Об этом артистка рассказала в интервью блогеру Вере Ганеевой, доступном на YouTube.

По словам танцовщицы, мать и дочь заблокировали ее номер. Сама Волочкова обвинила членов своей семьи в алчности.

«Я всех послала и сказала: "Добрые люди, я вам никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги!"» — рассказала балерина в интервью Вере Ганеевой.

Ранее Волочкова призналась, что не может простить свою мать. По словам танцовщицы, родственница живет в подаренной ей квартире и вспоминает о дочери только когда ей что-то нужно. Артистка подчеркнула, что именно мать из зависти испортила ее отношения с мужчинами.

До этого Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна официально вышла замуж и не пригласила ее на торжество. При этом на свадьбу была приглашена мать артистки. Балерина назвала мать и дочь чужими людьми и заявила, что в ее сердце для них нет места.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары ВС России

    Власти Нидерландов предложили беженцам с Украины самостоятельно искать жилье

    Корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭК создали в России

    Дочь Волочковой отказалась от общения с балериной

    Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера в Москве предстанет перед судом

    41-летний Сычев задумался о возобновлении карьеры футболиста

    Боец ВСУ помог раненым российским военным и сдался в плен

    Минпросвещения ответило назвавшему безобразием нагрузку в школах главе Рособрнадзора

    Москвичей предупредили об интенсивном дожде в пятницу

    Появились подробности о квартирах обвиненного в наведении ракет на своих офицера из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости