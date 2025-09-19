Дочь Волочковой отказалась от общения с балериной

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что дочь Ариадна и мать Тамара больше с ней не общаются. Об этом артистка рассказала в интервью блогеру Вере Ганеевой, доступном на YouTube.

По словам танцовщицы, мать и дочь заблокировали ее номер. Сама Волочкова обвинила членов своей семьи в алчности.

«Я всех послала и сказала: "Добрые люди, я вам никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги!"» — рассказала балерина в интервью Вере Ганеевой.

Ранее Волочкова призналась, что не может простить свою мать. По словам танцовщицы, родственница живет в подаренной ей квартире и вспоминает о дочери только когда ей что-то нужно. Артистка подчеркнула, что именно мать из зависти испортила ее отношения с мужчинами.

До этого Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна официально вышла замуж и не пригласила ее на торжество. При этом на свадьбу была приглашена мать артистки. Балерина назвала мать и дочь чужими людьми и заявила, что в ее сердце для них нет места.