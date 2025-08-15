Неприглашенная на свадьбу дочери Волочкова назвала торжество «сабантуем»

Балерина Волочкова раскритиковала свадьбу дочери, на которую ее не пригласили

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна официально вышла замуж и не пригласила ее на торжество. Об этом артистка рассказала изданию The Voice.

Пикник в честь заключения брака 19-летней Ариадны и ее возлюбленного Никиты Григоряна прошел в Москве. На него была приглашена мать Волочковой, но не сама балерина.

«Они побоялись пригласить меня на эту свадьбу. Мама даже не сказала мне, что приехала в Москву, не предложила встретиться и выпить по чашечке кофе. Все инкогнито и обман», — рассказала артистка.

Волочкова подчеркнула, что в апреле она устроила для дочери венчание и последовавшее за ним торжество в Санкт-Петербурге, по сравнению с которыми праздник в столице был «свадьбой на полянке» и «сабантуем».

«Я дорожу светом своим души, а мне не могут простить успех. Но я переживу все эти семейные ситуации, однако это факт — в моем сердце нет матери и нет дочери. Это чужие люди», — подытожила балерина.

