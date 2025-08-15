Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:07, 15 августа 2025Культура

Волочкова назвала встречу со скандальным принцем Эндрю незабываемой

Балерина Волочкова заявила, что принц Эндрю был в восторге от ее выступления
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила встречу со скандальным младшим братом короля Великобритании Карла III, принцем Эндрю. Фотографию с ним артистка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Волочковой, снимок был сделан в лондонском Альберт-Холле в 1999 году. Тогда у танцовщицы был контракт с Английским Национальным балетом на 18 спектаклей «Спящая красавица» в постановке Деррика Дина. Одно из выступлений посетила знаменитый дизайнер Вивьен Вествуд, которая подарила артистке платье и даже зашла к ней в гости.

«А на следующий спектакль пришел принц Эндрю, сын королевы Елизаветы. В его глазах полный восторг. И он мне его выразил», — рассказала Волочкова. Она подчеркнула, что постановку оценили представители высшего общества. «Не смогу забыть», — подытожила она.

Ранее стало известно, что биограф Эндрю Лауни насчитал у британского принца Эндрю больше тысячи любовниц. По словам Лауни, еще в юности, когда Эндрю не было и 18 лет, одноклассники в школе-интернате Гордонстоун прозвали его «Развратник Энди».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на российском заводе. Есть погибшие, здание цеха полностью уничтожено

    Признание сексуального маньяка в нападении на незнакомку в российском лесу попало на видео

    Раскрыт способ ограбления квартиры россиянки альпинистом на 18 этаже

    Молдавия разместила у себя украинские военные самолеты

    Число пострадавших при разрушительном взрыве на заводе под Рязанью выросло в три раза

    Повара-мигранта нашли с мешком на голове в российском лесу

    В Лондоне пообещали разместить войска на Украине при одном условии

    В РФС объяснили удаление футболиста после его прикосновения к женщине-судье

    Пашинян приедет в Россию для обсуждения работы Армении в ЕАЭС

    В США раскрыли планы Трампа по контактам с Киевом и ЕС до встречи с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости