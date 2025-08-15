Волочкова назвала встречу со скандальным принцем Эндрю незабываемой

Балерина Волочкова заявила, что принц Эндрю был в восторге от ее выступления

Российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила встречу со скандальным младшим братом короля Великобритании Карла III, принцем Эндрю. Фотографию с ним артистка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Волочковой, снимок был сделан в лондонском Альберт-Холле в 1999 году. Тогда у танцовщицы был контракт с Английским Национальным балетом на 18 спектаклей «Спящая красавица» в постановке Деррика Дина. Одно из выступлений посетила знаменитый дизайнер Вивьен Вествуд, которая подарила артистке платье и даже зашла к ней в гости.

«А на следующий спектакль пришел принц Эндрю, сын королевы Елизаветы. В его глазах полный восторг. И он мне его выразил», — рассказала Волочкова. Она подчеркнула, что постановку оценили представители высшего общества. «Не смогу забыть», — подытожила она.

Ранее стало известно, что биограф Эндрю Лауни насчитал у британского принца Эндрю больше тысячи любовниц. По словам Лауни, еще в юности, когда Эндрю не было и 18 лет, одноклассники в школе-интернате Гордонстоун прозвали его «Развратник Энди».