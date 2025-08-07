Из жизни
У брата короля Карла III насчитали больше тысячи любовниц

Биограф Эндрю Лауни: У принца Эндрю было больше тысячи любовниц
Биограф Эндрю Лауни насчитал у британского принца Эндрю больше тысячи любовниц. Об этом сообщается в книге Entitled: The Rise and Fall of the House of York, главы из которой публикует издание Daily Mail.

Источники Лауни утверждают, что младший брат короля Карла III одержим сексом. «Он спал с порнозвездами и актрисами, с моделями и спортсменками, с политиками и барменшами в клубах», — цитирует книга слова канадского журналиста-расследователя Иэна Гальперина.

По словам Лауни, еще в юности, когда Эндрю не было и 18 лет, одноклассники в школе-интернате Гордонстоун прозвали его «Развратник Энди».

Похождения принца впечатляли даже финансиста Джеффри Эпштейна, который считается создателем криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. «Он такой же серийный секс-аддикт, как я», — говорил Эпштейн.

По рассказам женщин, с которыми спали мы оба, в постели он какое-то животное. Ему нравятся такие вещи, которые даже для меня перебор, — и это при том, что я король извращений!

Джеффри Эпштейн
Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что во время поездки принца Эндрю в Таиланд через его гостиничный номер в Бангкоке прошли более 40 девушек. Корреспондент Reuters писал, что женщины сменяли друг друга практически без перерыва.

