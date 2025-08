Стало известно о скандальных вечеринках британского принца с 40 девушками

Биограф Лауни сообщил о скандальных вечеринках принца Эндрю с 40 девушками

Стали известны скандальные подробности поездок британского принца Эндрю в Таиланд в начале 2000-х годов. Об этом сообщает издание Daily Mail, публикующее главы из новой книги биографа Эндрю Лауни «Entitled: The Rise and Fall of the House of York».

В 2000 году сын королевы Елизаветы II отдыхал на курорте Amanpuri на Пхукете, считающейся одной из самых дорогих гостиниц в Азии. Тогда его сфотографировали на яхте в окружении полуобнаженных женщин. В ту же поездку принц посещал бары в районе красных фонарей и побывал на вечеринке, где большинство гостей были в стрингах, а он сам — в тоге из полотенца.

Шесть лет спустя принц вновь отправился в Таиланд, чтобы в качестве представителя Елизаветы II присутствовать на бриллиантовом юбилее короля страны. За время его пребывания в Бангкоке через его гостиничный номер прошли более 40 девушек. Корреспондент Reuters писал, что женщины сменяли друг друга практически без перерыва.

Как пишет Daily Beast, среди тайской богемы ходили слухи, что Эндрю и еще один высокопоставленный иностранец обменивались девушками. По утверждению источника издания, они якобы отправляли их друг другу на дорогих автомобилях. Он считает, что это была своеобразная демонстрация могущества, замаскированная под знак уважения.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что, согласно той же книге Лауни, на семейной встрече в 2013 году принц Гарри назвал Эндрю трусом, затем они подрались. Прежде чем их успели разнять, Гарри несколько раз ударил Эндрю по лицу и разбил ему нос.