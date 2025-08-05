Принц Гарри подрался с братом короля Карла III и разбил ему нос

Принц Гарри и принц Эндрю подрались на семейной встрече

В 2013 году на встрече британской королевской семьи произошла драка. Об этом стало известно из книги биографа Эндрю Лауни, главы которой публикует издание Daily Mail.

Лауни пишет, что у принца Эндрю, который приходится братом королю Карлу III, всегда были плохие отношения с племянниками — принцами Гарри и Уильямом. Эндрю даже не пытался их наладить, а когда у братьев появились жены, стал регулярно оскорблять Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

По утверждению биографа, страсти достигли пика в 2013 году, когда Гарри узнал о высказываниях в свой адрес, которые допускал Эндрю. На семейной встрече он назвал дядю трусом, затем они подрались. Прежде чем их успели разнять, Гарри несколько раз ударил Эндрю по лицу и разбил ему нос.

Представитель принца Гарри опроверг эту информацию. «Я могу заверить, что принц Гарри и принц Эндрю никогда не дрались», — заявил он.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ранее стало известно, что Карл III поручил личному казначею, сэру Майклу Стивенсу, лишить принца Эндрю ежегодного личного содержания. Предположительно, оно составляет порядка одного миллиона фунтов стерлингов