Волочкова призналась в обиде на мать

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее душит обида на мать

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что не может простить мать Тамару. Артистку цитирует Общественная служба новостей.

По словам танцовщицы, благодаря ее финансовой помощи Тамара Волочкова никогда ни в чем не нуждалась. Балерина заявила, что родственница живет в подаренной ей квартире и вспоминает о дочери только когда ей что-то нужно. При этом артистка подчеркнула, что именно мать из зависти испортила ее отношения с мужчинами.

«Нет [с матерью] никаких отношений особых. Мне очень сложно говорить об этом, потому что обида душит», — подытожила Волочкова.

Ранее Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна официально вышла замуж и не пригласила ее на торжество. При этом на свадьбу была приглашена мать артистки. Балерина назвала мать и дочь чужими людьми и заявила, что в ее сердце для них нет места.