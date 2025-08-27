Культура
Волочкова призналась в обиде на мать

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее душит обида на мать
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что не может простить мать Тамару. Артистку цитирует Общественная служба новостей.

По словам танцовщицы, благодаря ее финансовой помощи Тамара Волочкова никогда ни в чем не нуждалась. Балерина заявила, что родственница живет в подаренной ей квартире и вспоминает о дочери только когда ей что-то нужно. При этом артистка подчеркнула, что именно мать из зависти испортила ее отношения с мужчинами.

«Нет [с матерью] никаких отношений особых. Мне очень сложно говорить об этом, потому что обида душит», — подытожила Волочкова.

Ранее Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна официально вышла замуж и не пригласила ее на торжество. При этом на свадьбу была приглашена мать артистки. Балерина назвала мать и дочь чужими людьми и заявила, что в ее сердце для них нет места.

