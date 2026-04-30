14:19, 30 апреля 2026Авто

Володин резко высказался об изменении нештрафуемого порога скорости

Володин высказался против предложения по изменению нештрафуемого порога скорости
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался об изменении нештрафуемого порога скорости в России. Пост появился в Telegram-канале парламентария.

«Вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости автолюбителями ранее обсуждался. Со своей стороны высказали позицию, что неправильно будет принимать такое решение», — написал Володин.

По его словам, большинство депутатов выступили против предложения о снижении порога, с чем согласились и в Правительстве России. Политик призвал руководствоваться тем, что на данный момент нештрафуемый порог составляет 20 километров в час.

Ранее генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что технические характеристики современных комплексов фотовидеофиксации позволяют уменьшить нештрафуемый лимит превышения скорости с нынешних 20 до 2–3 километров в час. В связи с этим, добавил он, ЦОДД выступает за снижение порога.

