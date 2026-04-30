Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:53, 30 апреля 2026Авто

В России поддержали уменьшение нештрафуемого порога превышения скорости

ЦОДД: Дорожные камеры фиксируют превышение скорости уже на двух километрах в час
Марина Аверкина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Технические характеристики современных комплексов фотовидеофиксации позволяют уменьшить нештрафуемый лимит превышения скорости с нынешних 20 до 2–3 километров в час, пишет «Коммерсантъ». Генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что ЦОДД выступает за снижение, однако окончательное решение должны принять правительство и МВД РФ.

По его словам, в паспорте новейшей камеры указана погрешность всего в один километр в час, то есть оборудование способно измерять скорость с минимальной ошибкой.

В конце 2025 года правительство поручило Министерству транспорта, Федеральному дорожному агентству (Росавтодор) и МВД подготовить поправки в Правила дорожного движения. Среди прочего, водителей обяжут соблюдать требования электронных дорожных знаков и информационных табло, например об ограничении скорости. В организации «Народный фронт» предположили, что власти могут инициировать обсуждение полной отмены 20-километрового «бесплатного» порога.

Ранее автомобилистам, планирующим дальние поездки в сезон отпусков, напомнили о правилах транспортировки запаса горючего. За нарушение существующих норм россиянам грозят не только штрафы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok