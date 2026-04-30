В России поддержали уменьшение нештрафуемого порога превышения скорости

ЦОДД: Дорожные камеры фиксируют превышение скорости уже на двух километрах в час

Технические характеристики современных комплексов фотовидеофиксации позволяют уменьшить нештрафуемый лимит превышения скорости с нынешних 20 до 2–3 километров в час, пишет «Коммерсантъ». Генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что ЦОДД выступает за снижение, однако окончательное решение должны принять правительство и МВД РФ.

По его словам, в паспорте новейшей камеры указана погрешность всего в один километр в час, то есть оборудование способно измерять скорость с минимальной ошибкой.

В конце 2025 года правительство поручило Министерству транспорта, Федеральному дорожному агентству (Росавтодор) и МВД подготовить поправки в Правила дорожного движения. Среди прочего, водителей обяжут соблюдать требования электронных дорожных знаков и информационных табло, например об ограничении скорости. В организации «Народный фронт» предположили, что власти могут инициировать обсуждение полной отмены 20-километрового «бесплатного» порога.

