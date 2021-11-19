Пьяный сотрудник МЧС застрелил собаку в приюте для животных в российском городе

Экс-сотрудник МЧС ворвался пьяным в приют для животных в Новочеркасске и застрелил собаку

В городе Новочеркасске Ростовской области экс-сотрудник МЧС ворвался пьяным в приют для бездомных животных «Дядя Феникс» и застрелил собаку, сообщает издание «Такие дела».

Инцидент произошел еще 7 ноября. В приюте для бездомных животных рассказали, что 23-летний сотрудник МЧС хотел отомстить за то, что его ребенка когда-то покусала собака.

Главное управление МЧС России по Ростовской области позже отстранило от работы сотрудника, отмечалось в публикации «Новой газеты».

Полиция завела в отношении жителя Новочеркасска административное дело. Директор приюта Илья Нурутдинов не согласен с этим решением — он настаивает на возбуждения уголовного дела.

Ранее полицейский в Подмосковье спас девушку, на которую напала собака породы алабай, он прострелил ей бедро.