Готовность Европы вести переговоры с Россией оценили

Политолог Камкин: Евросоюз усиленно готовится к полномасштабной войне

Переговоры России и Европы будут зависеть от той позиции, которую займет европейская сторона, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Вроде как слабые голоса раздаются, в том числе и от официальных лиц Брюсселя. [Председатель Евросовета Антониу] Кошта заявил, что Европе придется вести разговоры с Россией. Но пока что ситуация складывается так, что Европейский союз усиленно готовится к полномасштабной войне, идет ускоренная милитаризация», — сказал Камкин.

По его словам, создается впечатление, что к 2030 году Европа собирается вести полномасштабные боевые действия.

«На этом фоне поводов для каких-то переговоров пока что особо не заметно. Здесь российский президент занял абсолютно выверенную, взвешенную позицию: мы к разговорам готовы, но они должны быть конструктивными и учитывать интересы обеих сторон — Европы и России», — подчеркнул Камкин.

Политолог назвал издевательством над здравым смыслом разговоры в ультимативном формате, которые ведут президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Будем смотреть, какую переговорную позицию займут официальные лица Евросоюза, если она у них вообще будет сформулирована», — добавил Камкин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин готов проводить переговоры со всеми, включая представителей Европейского союза. При этом Песков указал на то, что российская сторона не будет инициировать такие контакты, после того как европейцы заняли крайне враждебную позицию по отношению к Москве.