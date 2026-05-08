Песков: Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС

Президент России Владимир Путин готов проводить переговоры со всеми, включая представителей Европейского союза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы (...). Будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков указал на то, что российская сторона не будет инициировать такие контакты после того, как европейцы заняли крайне враждебную позицию по отношению к Москве.