13:07, 8 мая 2026Мир

Кремль заявил о готовности Путина провести переговоры с ЕС

Песков: Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool viaReuters

Президент России Владимир Путин готов проводить переговоры со всеми, включая представителей Европейского союза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы (...). Будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков указал на то, что российская сторона не будет инициировать такие контакты после того, как европейцы заняли крайне враждебную позицию по отношению к Москве.

