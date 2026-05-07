В ЕС задумали начать переговоры с Путиным

FT: ЕС готовится к возможным переговорам с Владимиром Путиным

Европейский союза (ЕС) готовится к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного источника.

Отмечается, что причиной стало разочарования европейских столиц в переговорах по прекращению конфликта на Украине, которые ведет президент США Дональд Трамп.

Председатель Европейского совета Антонио Коста заявил, что, по его мнению, у европейского объединения есть «потенциал» для переговоров с российским лидером и что блок пользуется поддержкой главы Украины Владимира Зеленского.