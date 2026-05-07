Польша и ряд других стран Европы открыто позиционируют Россию как основную угрозу. Отношение европейских государств к Москве оценил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Польша, как и ряд других европейских государств, открыто позиционирует Россию как основную угрозу для себя. Мы категорически это отвергаем, мы не приемлем такое отношение к нашей стране и говорим об обратном», — заявил представитель Кремля.
По его словам, населению Польши придется «раскошелиться», поскольку планы Варшавы по милитаризации обойдутся дорого в финансовом плане.
Песков подчеркнул, что страны Европейского союза (ЕС) ведут дело к существенной конфронтации на континенте и нагнетанию напряженности.
Ранее польский президент Кароль Навроцкий и его литовский коллега Гитанас Науседа сообщили о готовности стран разместить на своей территории до пяти тысяч американских военнослужащих в случае их вывода из Германии.