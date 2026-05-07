13:05, 7 мая 2026Мир

В Кремле оценили позицию стран Европы по отношению к России

Песков: Польша и ряд стран Европы открыто позиционируют РФ как основную угрозу
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Польша и ряд других стран Европы открыто позиционируют Россию как основную угрозу. Отношение европейских государств к Москве оценил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Польша, как и ряд других европейских государств, открыто позиционирует Россию как основную угрозу для себя. Мы категорически это отвергаем, мы не приемлем такое отношение к нашей стране и говорим об обратном», — заявил представитель Кремля.

По его словам, населению Польши придется «раскошелиться», поскольку планы Варшавы по милитаризации обойдутся дорого в финансовом плане.

Песков подчеркнул, что страны Европейского союза (ЕС) ведут дело к существенной конфронтации на континенте и нагнетанию напряженности.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий и его литовский коллега Гитанас Науседа сообщили о готовности стран разместить на своей территории до пяти тысяч американских военнослужащих в случае их вывода из Германии.

