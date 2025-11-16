Махачев победил Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Ислам Махачев победил Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в титульном бою на турнире UFC 322. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 16 ноября, и продлился все пять раундов. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Махачев стал первым россиянином, которому удалось стать чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ранее Махачев был чемпионом промоушена в легком весе.

Махачев одержал 16-ю победу в UFC подряд. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом организации Андерсоном Сильвой, который выиграл 16 боев подряд в период с 2006 по 2012 год.