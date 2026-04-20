17:47, 20 апреля 2026Интернет и СМИ

У Харламова нашли долг на 1,2 миллиона рублей

Сеть ресторанов Hot Dog Bulldog Харламова задолжала ФНС 1,2 миллиона рублей
Маргарита Щигарева
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

У сети ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит популярному комику и актеру Гарику Харламову, нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Утверждается, что ООО «Хот Дог Бульдог» задолжало налоговой 1,2 миллиона рублей. Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что суд обязал Hot Dog Bulldog выплатить сотни тысяч рублей индивидуальному предпринимателю. Истец обвинил компанию в неисполнении обязательств по договору подряда.

Весной 2024 года стало известно о многомиллионных убытках компании Харламова. Отмечалось, что в 2023 году Hot Dog Bulldog принесла убытки в размере 33,3 миллиона рублей. Сам комик позднее подтвердил эту проблему и заявил, что компания наняла экспертов для ее решения.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Все новости
