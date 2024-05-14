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20:48, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Харламов прокомментировал сообщения о многомиллионных убытках своей компании

Юморист Харламов подтвердил, что его компания Hot Dog Bulldog терпит убытки

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Известный юморист, резидент шоу Comedy Club на ТНТ Гарик Харламов прокомментировал сообщения о том, что его сеть ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, торгующая хот-догами, терпит многомиллионные убытки. В эфире шоу «Вопрос ребром», запись которого доступна на YouTube, комик подтвердил эту информацию.

Гостья шоу спросила у Харламова, почему его сеть приносит большие убытки. «Мы открыли наш замечательный сосисочный бизнес, скажем так, в сложное для этого время, мы попали под три [волны] ковида. (...) И была масса других мероприятий и разных ситуаций, при которых сложно выйти в плюс. Да, сейчас, безусловно, есть у нас минус», — ответил он.

Комик уточнил, что компания наняла экспертов, которые помогают исправить эту ситуацию.

В начале апреля стало известно, что сеть Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит Харламову, в 2023 году потеряла 33,3 миллиона рублей. При этом отмечалось, что в предыдущие годы ситуация была хуже: в 2021 году убытки компании составили 63 миллиона рублей, а в 2022 году — 56 миллионов рублей.

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      Олег Давыдов
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